«Я бы отметила три события. Первое, это, безусловно, продление полномочий правительства по принятию специальных решений по чрезвычайным ситуациям и, конечно, продление постановления об отсрочке обязательств для туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам. Эти шаги позволили сохранить стабильность на рынке и не отравить новогодние праздники большому числу туристов, поскольку перед ними не закрылась возможность получения своего тура или денег», — рассказала она во время пресс-конференции.

По словам Ломидзе, действия правительства и Госдумы справедливо заняли первое место среди событий, поскольку они смогли гарантировать спокойную жизнь в следующем году.

Как отметила эксперт, второе место занимает кешбэк за туры по России, поскольку сложно сравнить с этой мерой поддержки какую-либо другую. «Это оценили все регионы и предприятия туристической индустрии», — добавила она.

Третье место, по ее словам, занимает активная деятельность туроператора TUI Россия, который стал флагманом по организации чартерных рейсов на территории России.

«В прошлом году мы говорили о четырех программах, в этом году мы говорим о восьми направлениях, в том числе частично те, которые были в прошлом году. И основной здесь организатор – компания TUI Россия. Я бы их включила в топ-3 события года, потому что организация чартерных программ позволяет делать труднодоступные ранее направления относительно доступными для широкого круга туристов. Конечно, хотелось бы, чтобы эти программы длились дольше, но это на усмотрение туроператоров», — заключила Ломидзе.

Отсрочку обязательств туроператоров перед туристами, которые приобрели туры за рубеж до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии коронавируса, планируется продлить до конца 2022 года в случае, если страна, куда был приобретен тур, остается закрытой. Соответствующий проект постановления в понедельник был размещен на официальном портале правительства РФ.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. С начала 2021 года ей воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

Туроператор TUI Россия, начиная с лета 2020 года, поставил ряд чартерных программ в новые регионы, в том числе в Бурятию, на Сахалин, в Шерегеш, в Тюмень, Мурманск, Казань, Карелию. На отдых внутри страны туроператор рассчитывает отправить по итогам года 400-450 тыс. человек.