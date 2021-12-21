Проект изменений в соответствующий региональный закон "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области" депутаты приняли во втором чтении, передает корреспондент "Интерфакса". Заседание Законодательного собрания региона во вторник проходит в режиме видеоконференцсвязи.

Документ направлен на установление на региональном уровне права многодетных семей на бесплатное пользование платными парковками, расположенными на территории Нижегородской области.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, с учетом сложившейся демографической ситуации в нашей стране "поддержка многодетности является важнейшей государственной задачей". На сегодняшний день многодетными в РФ считаются семьи, где воспитывается минимум трое детей.

Поддержка многодетных семей осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Меры социальной поддержки, устанавливаемые на региональном и местном уровнях, зависят от бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципалитетов. В результате складывается ситуация, при которой многодетные семьи, проживая в одной стране, имеют разный доступ к социальным льготам. Например, многодетные семьи, проживающие в Москве, при наличии специально оформленных документов, имеют право пользоваться платными парковками в городской черте бесплатно.

"В Нижегородской области такое право предоставляется многодетным семьям только на территории Нижнего Новгород. По мнению депутатов, право бесплатной парковки должно быть установлено для многодетных семей на региональном уровне и действовать на всей территории Нижегородской области. Такие нормы уже действуют в городах Москва, Санкт Петербург, Рязань, Белгород, Уфа, Калуга, Тверь, Челябинск. Должны они быть и в Нижегородской области. Сегодня у многодетных семей есть возможность бесплатно парковаться на платных парковках в Нижнем Новгороде. Депутаты Законодательного собрания предложили не ограничиваться областным центром и распространить эту льготу для многодетных семей на всю область. Кроме того, такая норма будет распространяться и на семьи из других регионов", — отметил председатель комитета Заксобрания области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.