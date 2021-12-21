Полеты будут выполняться два раза в неделю по субботам на Boeing-737-800 в компоновке 186 мест. Вылет из Грозного в 14:40, из Джидды в 21:00.

Как отмечает пресс-служба, авиакомпания имеет 8-летний опыт чартерных перевозок в Саудовскую Аравию. Так, "ЮТэйр" — единственный из российских авиаперевозчиков, который во время хаджа выполняет прямой рейс в Саудовскую Аравию без пересадок в Дубае или Стамбуле.

"В 2019 году мы осуществили самую масштабную перевозку на хадж: выполнили 96 прямых рейсов и за 10 дней перевезли более 10 тыс. паломников. В 2022 году прогнозируем восстановление спроса и готовы увеличить частоту рейса Грозный-Джидда", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

"Открытие прямого авиасообщения с Джиддой происходит в рамках ранее достигнутой договоренности с руководством авиакомпании о расширении перевозок из Грозного. Жители республики уже летают рейсами авиакомпании за рубеж — в Анталию, Стамбул и Дубай, а с конца декабря начнутся долгожданные полеты в Джидду", — отметил генеральный директор АО "Вайнахавиа" Альви Шахгириев, слова которого также приводятся в сообщении.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.