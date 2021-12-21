«Во въездном туризме все совсем грустно. За три квартала 2021 года у нас 175 тыс. визитов с туристическими целями по данным пограничной службы ФСБ. Напомню, что за три квартала 2019 года мы приняли классических туристов, приезжающих только с туристическими целями, более 4 млн. То есть, этот сегмент остается в самой жесткой рецессии, самом жестком локдауне. И если во внутреннем туризме мы можем говорить о перспективах, развитии, новых возможностях, перезагрузке, перераспределении потоков, в выездном рынке мы можем говорить, что какие-то страны открываются и есть какая-то жизнь, во въездном туризме пока даже не видно перспективы, когда начнется это восстановление», — сказала она.

По словам Ломидзе, кризис затронул очень большое количество компаний, работающих с зарубежными рынками, причем не только в Москве и Петербурге, но и на Дальнем Востоке, в Сибири. «Это очень сложный сегмент, которому видимо в дальнейшем понадобятся специальные меры поддержки», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что перспективы въездного туризма на 2022 год пока не ясны.

«Очень рассчитывала индустрия, что будут введены электронные визы хотя бы летом 2022 года. Но мы не можем этого ждать и обещать иностранным партнерам, что это будет возможно. И без электронной визы при ныне существующих условиях пребывания в стране, со всеми ограничениями, рассчитывать на быстрый рост потока невозможно. Мы надеемся на позитивные сдвиги, но нарисовать внятные перспективы сейчас проблематично», — подчеркнула представитель АТОР.