«Картина в этом году неплохая, в целом даже позитивная. Сейчас туристам доступна 21 зарубежная страна, включая и некоторые страны СНГ. И для понимания – в декабре 2019 года доступных стран с потенциальной возможностью организации чартеров было 81. В 2020 пять, в 2019 – 81, в 2021 – 21. Мне кажется, мы неплохо двигаемся и надеемся, что к уровню 2019 года придем меньше, чем за десятилетие», — сказала она на онлайн пресс-конференции.

Ранее Ломидзе сообщила, что по прогнозу АТОР за рубежом в 2021 году отдохнут около 7,5 млн россиян, это на 40% меньше, чем до пандемии в 2019.