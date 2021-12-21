«Всех интересовали данные по Египту, поскольку египетское Минтуризма засекретило показатели турпотока после первого полугодия. Наша цифра оценочная: в 2021 году с момента запуска регулярных и чартерных рейсов на курорты Египта отправилось 680 тыс. человек. Это больше, чем было в 2019 году или в 2020, потому что, несмотря на закрытие Египта, страну посещали многие туристы, в 2019 году там было порядка 150 тыс. человек. Но 680 тыс. это отнюдь не те 2,3 млн, которые у нас были в 2015 году в момент закрытия. Да и странно было бы ожидать, что Египет сможет так быстро восстановить турпоток», — рассказала она на пресс-конференции.

Ломидзе отметила, цифры по турпотоку сформированы не за весь год, поэтому они очень существенные. «Египет, будучи открытым существенно поздно, все-таки опередил ОАЭ, которые приняли 600 тыс. российских туристов и Кипр – 510 тыс. российских туристов», — заключила она.

В конце августа 2021 года оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ разрешил авиакомпаниям возобновить регулярные рейсы в Египет из 49 российских городов, из которых открыты международные полеты.

С 9 ноября оперштаб отменил все ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.