«Лидеры по спросу 16 стран – Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, Мальдивы, Греция, Куба, Хорватия, Доминикана, Сербия, Болгария, Венгрия, Мексика, Сейшелы, Таиланд и Шри-Ланка. Страны называются в порядке убывания турпотока в 2021 году. В совокупности по этим странам, по нашим данным, выехало более 7,5 млн человек. Это предварительные итоги 2021 года», — рассказала она на пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, в 2019 году по этим же направлениям турпоток из РФ составлял 12,7 млн, таким образом, падение составило около 40%.

По прогнозам АТОР, Турция в этом году примет 4 млн 650 тыс. россиян, Египет — 680 тыс., ОАЭ — около 600 тыс. российских туристов, Кипр – 510 тыс, Мальдивы – 220 тыс., причем прирост турпотока на архипелаг по сравнению с 2019 годом составил более 100%.

«Такая же картина – Сейшелы, которые, несмотря на то, что открылись недавно и были открыты неполный год, примут 31 тыс. российских туристов. В 2019 году это было 12,5 тысяч», — сказала Ломидзе.

По ее словам, несмотря на постепенное открытие стран, туристический рынок пока не вышел на плато восстановления. Доходность туроператорского рынка в сегменте выездного туризма ниже, чем была в 2019 году, хотя и выше, чем в 2020.