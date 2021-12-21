«Топ-10 востребованных регионов – это Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская область, Тюменская область, Карелия, Татарстан и Тверская область. Причем Тверская область буквально вскочила в последний вагон из-за того, что на ноябрьские праздники, когда многие регионы вводили ограничения, Тверская область сделала это в «лайтовом» режиме», — рассказала Ломидзе журналистам во вторник.

По данным АТОР, общий прирост турпотока в организованном сегменте на внутреннем рынке по сравнению с 2020 годом составил примерно 30%. «Тем не менее, в большинстве регионов пока не удалось достичь показателей 2019 года. Максимально приблизились к ним, разница может быть менее 1%, но она есть. Но динамика очень впечатляющая. Плюс 30%, пускай к не очень хорошему 2020 году – это, на наш взгляд, очень важно», — отметила Ломидзе.

«В некоторых регионах турпоток оказался выше 2019 года на 5-10%, иногда на 20%. Например, Крым превысил турпоток 2019 года более чем на 20%. Во многом это связано с порядком пребывания в регионах, с лояльностью, с которой они относились к своим гостям, с продвижением и ценами. Эти три фактора – ограничения, соотношение цена-качество и продвижение, когда турист понимал, чего ждать в регионе – они обусловили общее превышение потока по сравнению с 2019 годом», — добавила она.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что сезон 2021 года стал одним из самых сложных для внутреннего туррынка. «При том, что никогда еще не было такого пристального внимания к нему, от потребителей до руководителей страны, произошло несколько жестких разочарований и несбывшихся ожиданий у туриндустрии. С одной стороны, кешбэк, показавший невероятную эффективность, буквально окрылил всю туриндустрию России – в каждом регионе почувствовали отдачу от кешбэка. С другой стороны, регионы один за другим вводили ограничения, не всегда объяснимые и логичные для туристов и участников рынка. И взлет спроса, который должен был закончиться триумфальными цифрами, обрывался, потому что вводились ограничения. Это происходило на протяжении всего года», — напомнила Ломидзе.

Вместе с тем, отметила она, сохраняется динамика возвращения туристов в регионы. «Многие туркомпании говорят, что у них есть возвратные туристы, примерно 8-10% от того количества новых туристов, которых они приняли в 2020 году. И при этом сохраняется весьма сложное положение в сегменте культурно-познавательного туризма, так как ковидные ограничения касались в первую очередь объектов показа, музеев, ради которых туристы отправляются в путешествия. Поэтому культурно-познавательный туризм нельзя назвать восстановившимся», — рассказала эксперт.

Еще одним из важных показателей уходящего года стало продолжение роста доли организованного туризма в России. «В 2021 году мы продолжаем наблюдать динамику увеличения доли организованного туризма. Сейчас доля организованного туризма на внутреннем рынке достигла 23%, и это очень значимый прогресс. Во многом этой динамике поспособствовали чартерные рейсы, которые впервые были организованы на многих направлениях», — пояснила Ломидзе.

Она также отметила, что в 2021 году сохранилась тенденция роста спроса на отдых в премиальном классе. По ее мнению, это важная тенденция, она определяет ассортимент и планы инвесторов, которые будут вкладываться в инфраструктуру.