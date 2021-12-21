В течение всех новогодних праздничных дней под открытым небом в Кремле и в залах Вологодского музея-заповедника будут проходить интерактивные программы и квесты для детей и взрослых, музыкальные выступления известных вологодских коллективов и солистов, встречи с любимыми актерами и детские спектакли. Всю афишу «Настоящего вологодского Нового года» можно найти на странице cultinfo.ru/ny-2022.

Каждый вечер в 18:00 во дворе Вологодского кремля будет загораться новогодняя елка, открывая театрализованную программу для всей семьи «Огни кремлевской ёлки» с Дедом Морозом и другими сказочными героями. В ходе квеста «Мешок Деда Мороза» все желающие смогут помочь волшебнику найти мешок с подарками, который затерялся где-то по дороге, пока Дед Мороз торопился к гостям. Вход во двор Кремля будет бесплатным.

После участия в уличных программах гости Кремля смогут продолжить отмечать праздник в залах Вологодского музея-заповедника. В 18:30 одновременно на трех музейных площадках – в Иосифовском корпусе, Юго-западной башне Кремля, а также в Музее кружева стартуют праздничные мероприятия. Стоимость билетов на любое из них – 200 рублей для взрослых и детей, а для многодетных семей при покупке билета в кассе предусмотрен приятный бонус: билет для третьего ребенка в семье бесплатный.

Маленьких гостей и их родителей, бабушек и дедушек ждут шоу фокусников, интерактивные театрализованные программы для всей семьи, концерты известных вологодских музыкантов. Перед зрителями в разные дни каникул выступят дуэт «Балалайка MIX», ансамбль песни и танца «Русский Север», оркестр народных инструментов «Перезвоны», ансамбль «Гран-При», солисты Вологодской филармонии, группа «Петрович Бэнд» и Виктор Колесов, саксофонист Сергей Кузнецов, молодежный эстрадный хор Вологодского колледжа искусств, вокалисты Анастасия Орлова, Алексей Сидоров, Николай Федосеев, Владислава Гусева и Лидия Холина.

2, 3 и 5 января режиссер Анна Мухина вместе с ребятами придумает и разыграет сказку «В гостях у новогодней елочки», а 4 и 6 января «Театр Петрушки» развеселит гостей своим спектаклем «Петрушка на ярмарке». После Рождества, 8 января, «Театр Петрушки» проведет для всех желающих интерактивную программу «В святки свои порядки». 2 января семейный новогодний интерактив «В гостях у Деда Мороза» подарит встречу с любимыми артистами вологодского Театра для детей и молодежи. Игры, конкурсы, хороводы, искрометный юмор и хорошее настроение обеспечены!

Билеты на мероприятия «Настоящего вологодского Нового года» можно купить онлайн с 20 по 30 декабря на портале проекта cultinfo.ru/ny-2022.

Билеты офлайн будут продаваться в дни проведения проекта, со 2 по 9 января, в кассах Вологодского музея-заповедника (Вологодском кремле) и кассе Музея кружева. Купить их можно будет в часы работы музея, а также непосредственно перед мероприятием.

Около десятка концертов и программ в рамках «Настоящего вологодского Нового года» будут доступны по «Пушкинской карте». Организаторы выбрали для нее мероприятия, представляющие интерес именно для подростковой и молодежной аудитории. Чтобы оплатить билет картой, молодым людям с 14 до 22 лет нужно будет купить их заранее, с 20 по 30 декабря, и только онлайн.

Вход на мероприятия проекта «Настоящий вологодский Новый год» для зрителей старше 18 лет – при предъявлении QR-кода (справки) о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, а также паспорта.