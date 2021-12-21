"За пять лет игорную зону "Красная Поляна" посетили 2 826 739 гостей, из них 77 232 иностранцев из 170 стран мира", — сообщает пресс-служба игорной зоны во вторник.

С момента открытия было разыграно 106 автомобилей, состоялось 189 концертов и проведен 51 покерный турнир.

История игорной зоны началась с открытия "Казино Сочи" в Красной Поляне в январе 2017 года.

"В здании бывшего медиацентра была проведена глобальная реконструкция и сугубо функциональный объект после больших перемен превратился в одно из архитектурных украшений Сочи. Для этого проектная команда собрала лучшие практики бывших и существующих игорных и развлекательных заведений России, Европы, Азии и США, объединила мировой опыт в уникальный и действительно масштабный концепт — проект был реализован в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

Позднее были открыты зал игровых автоматов "Бонус Slots" (январь 2018 г.) и казино "Бумеранг" (январь 2019 г.). Все три заведения отличаются форматом и ориентированы на разный характер времяпрепровождения. В структуру игорной зоны также входят апарт-отель "Бонус" в центре курорта, спортивно-развлекательная площадка Red Arena, единственный в горах Сочи театр "В игре", премиум-ресторан Brunello, ресторан "Баффет".

За пять лет игорная зона заплатила более 4,5 млрд рублей налогов в региональный бюджет, отметили в пресс-службе.