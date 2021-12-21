"С завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR", — написал Куйвашев на своей странице в инстаграме.

Он также пояснил, что власти продолжат "постоянно следить за ситуацией с COVID-19".

"И в случае ее (ситуации — ИФ) ухудшения вынуждены будем вернуть ограничения досрочно", — подчеркнул глава региона.

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года. Кроме того, в регионе была запрещена ночная работа развлекательных заведений и заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.