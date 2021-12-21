Таким образом, они расширили список стран, подпадающих под категорию "Уровень 4: очень высокий". В настоящее время в этом списке около 85 государств, включая почти все европейские страны.

Как сообщили CDC, в самих Соединенных Штатах штамм коронавируса "омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией.

По данным этого американского медрегулятора, вариант "омикрон" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США — 73,2 %, а в некоторых районах северо-запада и юго-востока США на его долю приходится более 95% случаев.

Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев заражения "омикроном".

С начала пандемии COVID-19 в США, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено более 51 млн инфицированных, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались более 807 тыс. человек.