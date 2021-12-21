По данным американского медрегулятора за минувшую неделю, вариант "омикрона" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США — 73,2 %.

Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев "омикрона".

С конца июня вариант "дельта" был основным в США. По данным CDC, совсем недавно, в конце ноября, более 99,5% случаев коронавируса приходились на "дельта"-вариант.

За минувшую неделю заболевания "дельта"-вариантом составили 26,6%.

"Омикрон" еще более распространен в некоторых частях страны — на его долю приходится более 95% случаев в некоторых частях северо-запада и юго-востока США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что штамм коронавируса "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.