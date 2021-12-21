Полеты будут осуществляться по пятницам.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний", в настоящее время рейсы в Болгарию авиакомпания не выполняет.

Возобновить пассажирское авиасообщение с Болгарией, приостановленное из-за пандемии COVID-19, правительство РФ разрешило с июня этого года.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер перевозчика — гендиректор Сергей Скуратов.