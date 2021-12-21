«Два города – миллион впечатлений», — совместный маркетинговый проект комитета по туризму Москвы и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, запущенный в мае 2021 года. В его рамках две столицы вместе продвигают комбинированные туристические маршруты от туроператоров и отельеров, включающие посещение достопримечательностей обоих городов.

«Одним из таких туров стал маршрут «Новогодняя шкатулка» от туроператора Space Travel. Петербург. Программа рассчитана на туристов из регионов и иностранных гостей. Тур представлен в формате конструктора – турист сам выбирает экскурсии, которые ему наиболее интересны и наполняет им туристический пакет, как волшебную новогоднюю коробочку — шкатулку. При этом цена, вне зависимости от выбранных экскурсий, остается неизменной», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Space Travel.

Стоимость туров «Новогодняя шкатулка» на новогодние даты начинается от 29 900 рублей на человека. Цена включает проживание по две ночи в отелях 3-4* в Москве и Санкт-Петербурге, а также экскурсионную программу

В компании добавили, что Space Travel, туроператор с почти 30-летним опытом работы в сфере выездного туризма, еще несколько лет назад начал сотрудничество с мэрией Москвы с целью продвижении внутреннего туризма в России и разработки туристических маршрутов в столицу.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года более чем в 80 номинациях. Лауреатами могут стать отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты и городские достопримечательности. И Москва, и Петербург уже становились победителями в различных номинациях премии как лучшие городские направления туризма.