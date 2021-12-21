"Новая экспозиция стала завершающей в формировании музейно-туристического комплекса "Сузун-завод. Монетный двор", где для посетителей теперь открыты все четыре здания филиала Новосибирского краеведческого музея", — говорится в сообщении.

Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом — памятник истории, построенный во второй половине XIX века. В 2019 — 2021 годах в здании проходила комплексная реставрация и реконструкция. Теперь в здании создана новая экспозиция, посвященная жизни, быту и службе горных инженеров Сузунского медеплавильного завода.

В экспозиции воссозданы интерьеры 70-х годов XIX века — времени, когда в этом доме жил и работал известный инженер, талантливый администратор и писатель Александр Черкасов, один из последних управляющих завода.

В музейных интерьерах представлены коллекции мебели, фарфора, оружия, костюмы и документы конца XIX начала XX века. Большая часть этих предметов была специально скомплектована для этой экспозиции и показывается публике впервые.

Музейно-туристический комплекс "Сузун-завод. Монетный двор" открылся в Новосибирской области в октябре 2016 года. Филиал Новосибирского государственного краеведческого музея расположен в 180 километрах от Новосибирска в старинном поселке Сузун, где в 1764 году как часть Колывано-Воскресенских заводов был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, а с 1766 по 1781 года чеканилась "особливая сибирская монета", имевшая хождение в Сибирской губернии.

В состав комплекса входят Музей-усадьба управляющего Сузунским медеплавильным заводом, экспозиция "Медеплавильный завод", расположенная в здании единственного сохранившегося заводского цеха, а также музей "Монетный двор", где представлена линия действующих моделей станков для производства монеты XVIII-XIX веков.

Ранее при раскопках на территории завода были сделаны находки, относящаеся к технологическому процессу изготовления монет, в частности, — монетные кружки и вырубки — медные пластины, из которой вырубался кружок под монету. В музеях на других монетных дворах России подобных материалов нет.