"По состоянию на 20 декабря 2021 года в Республике Кения зарегистрировано 263 707 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (471,1 на 100 тыс.). Выздоровевших — 249 296 человек. Зарегистрировано 5 353 летальных исходов. Показатель летальности — 2,03%. В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости. С учетом изложенного, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В нем также отмечается, что в связи с резким ростом заболеваемости власти страны анонсировали введение с 21 декабря дополнительных ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19, включающих полный запрет на въезд и перемещения по стране с использованием воздушного и наземного транспорта, а также на посещение национальных парков, музеев, отелей, предприятий общественного питания лицами, не привитыми вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении также говорится, что по состоянию на 20 декабря в международной базе данных сиквенсов GISAID размещена информация о 27 последовательностях, относящихся к варианту "омикрон", зарегистрированных в Республике Кения.

В связи с ростом заболеваемости, власти страны приняли решение, что все путешественники для въезда в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до вылета. Лицам, въезжающим на территорию страны, необходимо заполнить "Форму наблюдения за состоянием здоровья путешественников" на сайте министерства здравоохранения Кении и для получения цифрового кода.

При этом в ведомстве отмечают, что "ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

С 19 декабря Россия ограничила въезд для иностранных граждан, которые проживают в Кении или провели в этой стране более двух недель, об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Минтрансу России оперштаб поручил обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России и при пересечении госграницы России, требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее, чем за два дня до прилета в РФ.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время в РФ официально новым штаммом "омикрон" болеют 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из них не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.