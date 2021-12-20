Положение об обязательной классификации российских отелей было утверждено в феврале 2019 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация стала обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров. 1 января 2022 года классификация станет обязательной и для гостиниц с количеством номеров менее 15.

Согласно документу, основная цель нововведения – "предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о соответствии гостиниц установленной системе классификации» и «повышение конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц, направленное на увеличение турпотока и развитие внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления доверия потребителей к оценке соответствия гостиниц".

Предоставлять гостиничные услуги разрешается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории: от высшей ("пять звезд") до низшей ("без звезд"). Правила распространяются и на крупные отели и гостиницы, и на мотели и базы отдыха, и на апартаменты и хостелы. Организации, которые оказывают медицинские услуги, а также детские дома отдыха и оздоровления классификации не подлежат.

Как сообщал ранее Ростуризм, в систему классификации будут добавлены критерии для отелей "все включено" и "ультра все включено". Как рассчитывают в ведомстве, после этого стандарты отдыха по системе "все включено" станут едиными для всех отелей России.

По данным Росстата за 2020 год, в России насчитывается почти 20,5 тыс. гостиниц и аналогичных средств размещения. В марте 2021 года глава социального комитета Совфеда Инна Святенко сообщала, что их число составляет более 28 тыс. Большинство из них сконцентрированы в Краснодарском крае (10,3 тыс.), Москве и Московской области (около 2 тыс.), Петербурге (1,1 тыс. на конец 2020 года) и Крыму (около 900).