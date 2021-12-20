По данным пресс-службы, к властям региона поступают обращения от предпринимателей о сложностях с внедрением системы для проверки QR-кодов. Эта ситуация требует анализа и реагирования.

"Необходимо проанализировать все "за" и "против" и рассмотреть возможность введения временного "моратория" на использование QR-кодов на объектах бизнеса", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято на одном из ближайших заседаний координационного совета.

Как сообщалось, с 8 декабря в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря будут действовать и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 121,9 тыс. случаев коронавируса, 93,9 тыс. человек выздоровели, умерли более 5,8 тыс. пациентов.