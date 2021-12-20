"Свою позицию о месте установки колеса обозрения "Глаз Балтики" Алиханов высказал на встрече с редакторами муниципальных газет. Он особо отметил, что уважает мнение своего советника, архитектора Вячеслава Генне, который предложил перенести аттракцион в другое место, но не разделяет его", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

Губернатор подчеркнул, что "колесо обозрения стоит в правильном и удачном месте".

"Процесс его установки вылился в специальную операцию, которую мы проводили вместе с главой администрации Зеленоградского городского округа по этому участку на берегу моря. Дело даже не в колесе обозрения, а в том, чтобы на этом участке не появилась очередная жилая пятиэтажка", — процитировал Алиханова его пресс-секретарь.

По словам Лыскова, колесо обозрения "Глаз Балтики" — это проект, который готовили достаточно долгое время, он прошёл через инвестиционный совет при губернаторе. "Долго выбирали место, три площадки рассматривали изначально, потом определились именно с этой площадкой, потому что она достаточно удобная, чтобы смотреть одновременно и на город, и на море", — добавил он.

По информации пресс-секретаря, участок Зеленоградска, на котором сегодня стоит аттракцион, был возвращён в муниципальную собственность в 2018 году, после чего передан правительству области. При этом изначально он планировался под деловую и жилую застройку.

Как сообщалось, в начале летнего сезона 2021 года в Зеленоградске в 60 метрах от берега Балтийского моря было сдано в эксплуатацию классическое колесо обозрение диаметром 50 метров. На нем смонтировано 18 кабинок, которые оборудованы панорамными окнами, мягкими сиденьями, климат-контролем и рассчитаны на 6 человек. Работает объект круглогодично. Но при ветре 15 м/с его движение останавливается, чтобы посетители не пугались раскачивания кабинок, вес которых составляет 20 тонн. Подобного колеса обозрения нет ни на одном балтийском курорте постсоветского пространства — ни в Риге, Таллине, Клайпеде и Паланге. Туристический объект быстро завоевал популярность у гостей города и жителей Зеленоградска.