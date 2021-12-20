Это станет рекордным показателем за все время работы воздушной гавани. В прошлом году аэропорт обслужил 6,5 млн человек. Таким образом, показатель может вырасти в 1,7 раза.

В настоящее время мощности аэропорта достигли своего максимума, отмечается в сообщении. Учитывая такую динамику, возникла актуальная необходимость поиска новых подходов в работе аэропорта и его инфраструктуры. В связи с чем представители аэропорта приступили к разработке мастер-плана развития до 2050 года. Цель проекта — обеспечить планомерное развитие аэропорта и прилегающей территории на ближайшие 30 лет.

"У аэропорта существуют свои особенности, связанные с расположением взлетных полос, ограничениями направлений, которые возможно использовать при взлете и посадке воздушных средства также с тем, что аэропорт является одновременно местом базирования авиации нескольких государственных структур. Проводить модернизацию придется в условиях штатного режима работы аэропорта", — сообщает компания.

При разработке нового вектора развития предполагается внедрять автоматизированные линии паспортного контроля, технологию самообслуживания при регистрации на рейс и посадку, мобильные технологии с использованием QR-кодов, быстрые линии досмотра багажа.

Также аэропорт планирует строительство нового терминала международных авиалиний. Как сообщал в марте "Интерфаксу" директор по развитию инфраструктуры ООО "Аэродинамика" Ренат Сайфуллин, в результате к 2025 году общая пропускная способность аэропорта вырастет в 1,6 раза — до 15 млн человек.

Разработка мастер-плана завершится к концу 2022 года.

В марте 2021 года директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов сообщал, что "Международный аэропорт Сочи" по итогам текущего года планирует увеличить пассажиропоток до рекордных 9,5 млн человек на фоне значительной популяризации курорта.

В октябре компания обновила планы пассажиропотока на текущий год до 10 млн человек.