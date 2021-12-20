"Правоохранительные органы Камбоджи информировали консульский отдел посольства России в Пномпене о том, что гражданка РФ Анастасия Шередько самостоятельно явилась 19 декабря в отдел полиции города Сиануквиль. В части, касающейся сведений о возможном своем похищении, девушка сообщила об отсутствии фактов совершения в отношении нее противоправных действий, включая похищение и причинение физического вреда. В настоящее время ее жизни, здоровью и безопасности ничто не угрожает", — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, 15 декабря на телефон экстренной связи консульского отдела посольства России в Камбодже поступила информация о возможном похищении гражданки РФ Анастасии Шередько. Информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела загранучреждения в правоохранительные органы королевства, которые провели соответствующие оперативно-розыскные мероприятия в отношении соотечественницы.

Ранее российские СМИ сообщали, что Шередько пропала в Камбодже после свидания с гражданином Китая, а спустя несколько дней мужчина написал друзьям девушки и потребовал $10 тыс. за информацию о ее местонахождении.