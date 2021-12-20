По его словам, проверки проводились с участием федеральных экспертов, сотрудников Ростуризма, членов комиссии по апелляции, сотрудников Минтуризма Крыма и присуждавших звезды экспертов. В результате был выявлен ряд несоответствий гостиниц требованиям присвоенной категории, установленным положением о классификации.

В числе нарушений – отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности и планов эвакуации при пожаре, пожарного инвентаря, отсутствие пожарной сигнализации и эвакуационных выходов. По словам Волченко, "вкупе с узкими лестницами и проходами это создает реальные угрозы жизни и здоровью людей".

Также, по его словам, выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье.

"По итогам направлены официальные обращения в МЧС и Роспотребнадзор. Принято решение о полной проверке всех аккредитованных этими «экспертами» гостиниц, а также о составлении общего федерального реестра классификаторов-мошенников! Проверенные отели могут твердо рассчитывать на пристальное внимание со стороны министерства и не смогут начать работу если не устранят выявленные проблемы. Нарушения классификации будут рассмотрены на профильной комиссии на этой неделе в Москве, а сложную и забюрократизированную процедуру привлечения к ответственности мошенников будем обсуждать с руководством Ростуризма", — написал министр на своей странице в Facebook.

Волченко призвал россиян, заметивших явные нарушения и несоответствия заявленной звездности в крымских отелях, обращаться к нему в соцсетях или в Минтуризма по электронной почте kurort@mtur.rk.gov.ru.

В ходе пресс-тура Волченко сообщил, что в Крыму прошли классификацию около 900 гостиниц всех категорий – от "без звезд" до 5*. До 1 января 2022 года пройти классификацию должны все отели.