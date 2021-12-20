Согласно документу, кафе и рестораны, которые не ввели систему QR-кодов для посетителей, с 31 декабря до 8 января должны работать в период с 22:00 до 6:00 только на вынос.

Кроме того, с 20 декабря 2021 года по 8 января 2022 года при проведении спектаклей, концертов, представлений для несовершеннолетних общая заполняемость залов должна составлять 70%.

"Продолжительность представлений — не более 1,5 часа, антракты не допускаются", — говорится в пресс-релизе.

До 31 января 2022 года продлено обязательство для работодателей о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы.

Ранее сообщалось, что в конце ноября власти региона разрешили работу без QR-кодов кафе, кинотеатрам, гостиницам, фитнес-центрам по их усмотрению. В случае сохранения процедуры проверки документов для организаций снимаются некоторые ограничения по заполняемости и графику работы.