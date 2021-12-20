"Два года назад из областного центра самолетами компании ("РусЛайн" — ИФ) можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Сегодня работает уже 7 направлений, а со следующего года их будет 10", — говорится в сообщении.

Речь о развитии маршрутной сети аэропорта шла на совещании губернатора Курской области Романа Старовойта с заместителем генерального директора по коммерческой деятельности компании "РусЛайн" Александром Крутовым.

Помимо открытия новых направлений, компания планирует увеличить количество совершаемых рейсов. Так, в Москву из Курска с мая 2022 года в будни можно будет улететь трижды в день (в настоящее время — дважды в день). В Санкт-Петербург в летний период запланировано увеличить количество рейсов в неделю до 5 (сейчас — 4 рейса в неделю).