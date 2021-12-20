"Иностранные граждане, прибывающие в Австрию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Правило касается как привитых туристов, так и непривитых и переболевших. Исключение составляют беременные женщины, люди, которым нельзя пройти вакцинацию по состоянию здоровья и дети до 12 лет", — пишет издание.

Как отмечает газета, если при въезде у туриста отсутствует ПЦР-тест, то ему придется соблюдать 10-дневный карантин. Его можно закончить досрочно, если ПЦР-тест, сделанный на пятый день изоляции, будет отрицательным.

В дополнение к строгим правилам въезда на фоне распространения "омикрона" Минздрав Австрии добавил в список стран, откуда запрещен въезд, Анголу, Замбию и Малави. Во всех аэропортах действует запрет на прием прямых рейсов из этих стран.

Российским туристам, привитым "Спутником V" и другими отечественными вакцинами разрешен въезд в Австрию только с ПЦР-тестом и карантином, так как страна признает только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Между тем, россияне, переболевшие коронавирусом в течение последних 180 дней, могут въехать в Австрию без карантина. Для этого потребуется официальный сертификат о выздоровлении на английском языке с сайта госуслуг, а также справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.