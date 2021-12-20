"По прогнозам синоптиков в течение суток 20 декабря, а также ночью и утром 21 декабря ожидается сильный дождь, гроза. В предгорьях — дождь со снегом, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. В горном кластере ожидается сильный снег", — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Все городские службы переведены на режим повышенной готовности.

В свою очередь, пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю распространила предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи.

"В период с 18:00 мск 20 декабря до 18:00 мск 22 декабря в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности", — говорится в сообщении.