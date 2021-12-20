Он рассказал, что до появления нового штамма в страну в среднем прибывали от 5 до 6 тыс. туристов в день, но с 8 декабря эта цифра упала до менее 3 тыс. в день. Многие иностранцы откладывают бронирование отелей, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация с "омикроном".

Особенно падение турпотока затронуло Великобританию, Германию и Францию, которые больше всех пострадали от вспышки заболеваемости новым штаммом.

"Всего в Таиланд с 1 ноября, когда страна открыла границы для туристов из стран с низкой заболеваемостью, прибыли 160 тыс. иностранных туристов. В первую пятерку по турпотоку входят Германия, Великобритания, США, Россия и Франция. Для получения карты Thai Pass, которая дает право на въезд в Таиланд, зарегистрировались 544,5 тыс. человек, из них для 436 тыс. получили разрешение на въезд", — цитирует издание Phuket News Супасорна.

Оно также сообщает, что утром в понедельник власти Пхукета провели пресс-конференцию, на которой заявили, что на острове не было случаев заражения "омикроном". Ранее местные СМИ сообщали, что новый штамм был выявлен в декабре у пяти туристов, прибывших на остров.

"После проверки выяснилось, что "омикрон" подтвердился у четырех человек сразу по прибытии, все они направлены на карантин. Случаев заражения им на Пхукете не было. При этом все заразившиеся были привиты двумя дозами вакцин Pfizer или Moderna", — сказал на пресс-конференции начальник управления здравоохранения провинции Пхукет Кусак Киаттикун.

Российские туристы с 1 сентября могут въезжать в Таиланд по схеме Sandbox ("Песочница Пхукета"), которая была введена с июля 2021 года, если они получили две дозы прививки "Спутник V". В рамках программы можно приехать на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass.

В ноябре россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет среди иностранцев, всего в регионе побывало более 5 тыс. российских туристов.

С 1 ноября власти страны также разрешили въезд по упрощенной схеме Test&go привитым утвержденными ВОЗ вакцинами гражданам 63 стран с высоким уровнем вакцинации населения. Они могут передвигаться по Таиланду без ограничений после теста в аэропорту. Россия в этот список не вошла.