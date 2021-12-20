"В истринском музее "Новый Иерусалим" открылась выставка "Азбука шедевра". Это главное культурное событие традиционного губернаторского проекта "Зима в Подмосковье". Более 120 произведений из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев", — говорится в сообщении.

Картины для выставки привезли из Нижегородского государственного художественного музея, Приморской государственной картинной галереи, Екатеринбургского, Тульского, Калининградского областных музеев изобразительных искусств и многих других.

Среди знаковых экспонатов — "Купчиха" и "Русская Венера" Бориса Кустодиева, "Косарь" Казимира Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация №209" Василия Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

Выставка будет работать до 19 июня 2022 года.