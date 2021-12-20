"На открытке изображены праздничные гуляния на площади Нижегородской ярмарки. В левом верхнем углу карточки разместился символ Новогодней столицы — филигранная снежинка", — сообщает пресс-служба регионального УФПС в понедельник.

На этой неделе праздничные открытки поступили в продажу в почтовых отделениях Нижнего Новгорода.

В дополнение к открыткам в центральное почтовое отделение поступил специальный переводной почтовый штемпель с изображением Нижегородского кремля. Оттиск праздничного штемпеля жители и гости Нижнего Новгорода могут поставить на исходящие отправления до 10 января 2022 года, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде праздничные мероприятия в статусе официальной "Новогодней столицы России — 2022" проходят с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Одна из главных локаций фестиваля — Нижегородская ярмарка — откроется 24 декабря ледовым шоу Ильи Авербуха. Также там будут каток и резиденция Деда Мороза. На стадионе "Труд" пройдет ледовое представление "Щелкунчик". Закроет фестиваль шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

По данным городского департамента развития предпринимательства, туристы забронировали почти весь номерной фонд Нижнего Новгорода на новогодние праздники. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Поволжья.