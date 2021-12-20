"В результате сильных осадков существует вероятность возникновения ЧС и происшествий не выше муниципального характера, связанных с увеличением количества ДТП, заторами на трассах федерального и местного значения, нарушением работы коммунальных и автодорожных служб, повреждением линий связи и ЛЭП", — сообщает ГУ МЧС по КЧР в понедельник.

Вместе с тем, из-за сильных осадков в горах республики на высоте более 2 тыс. метров есть опасность схода снежных лавин.

Как сообщалось, накануне из-за сильных снегопадов без электроэнергии остался горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии, в том числе 96 гостиниц курорта и 26 жилых домов. Канатная дорога работала на спуск. Большую часть объектов временно подключили к резервным источникам питания. В ночь на понедельник ремонтные бригады филиала "Россети Северный Кавказ" — "Карачаево-Черкесскэнерго" восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение.