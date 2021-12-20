"В ближайшее время в поселке Харп будет создано новое подразделение. Одно из направлений которого — оказание помощи пострадавшим в горной местности", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в последние годы горный туризм, катание на лыжах и сноуборде как на трассах, так и вне подготовленных склонов стало массовым явлением. Также на Ямале планируется строительство нового горнолыжного комплекса.

Одна из задач спасателей в этих условиях — выполнение поисково-спасательных работ зимой в горных условиях, где не всегда есть возможность добраться на технике. В этом случае навыки езды на лыжах специалистам Салехардского отряда "Ямалспас" необходимы.

В настоящее время спасатели учатся кататься на горных лыжах в горнолыжном комплексе "Октябрьский" в Лабытнанги. В этом им помогает инструктор международного класса.

"Следующим этапом подготовки будет обучение в одном из учебных центров МЧС России, что позволит подготовить квалифицированных специалистов для работы в горах", — процитировали в пресс-службе слова заместителя руководителя по оперативной работе "Ямалспаса" Юрия Русакова.