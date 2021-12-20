По ее словам, для строительства объекта "Метрополис" привлек кредит в банке ВТБ в размере 6 млрд рублей на льготных условиях.

Строительные работы уже начались, комплекс разместится в центральной части курорта.

"В отеле будет более 200 премиальных номеров, соответствующих международным стандартам", — сказала Невзорова.

Как сообщалось, в октябре этого года вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Сочи Алексей Копайгородский и генеральный директор АО "Лотте Рус" Тэ Хон Ким подписали соглашение о строительстве гостиничного комплекса категории "пять звезд".

Отель в Сочи станет пятым, работающим под брендом Lotte в России. Проектом предусмотрено строительство комплекса на 310 номеров с открытыми бассейнами, рестораном и лобби-баром, салоном красоты, конгресс-центром и паркингом.

Lotte Group — крупный корейский конгломерат, объединяющий более 60 компаний различной направленности. В группу, в частности, входят Lotte Shopping (ритейл), Lotte Real Estate (девелопмент), Lotte Ice Cream (производство продуктов питания), Lotte Hotels & Resorts (сеть отелей), Lotte Chilsung (напитки), Lotte Confectionery (кондитерские изделия).

В РФ под брендом Lotte работают гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Владивостоке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Метрополис" основано в августе 2015 года. В уставном капитале 99,99% долей принадлежат Невзоровой, которая также является совладельцем или директором около 10 строительных и девелоперских компаний в Сочи.