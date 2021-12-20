"Это скажется на 25% наших пассажиров", — заявила официальный представитель компании Ким Данен, чьи слова приводит телеканал RTBF.

Из 116 запланированных рейсов Brussels Airlines из Брюсселя в понедельник будет осуществлена лишь половина.

По словам представителя компании, идет "поиск решений и альтернатив", чтобы пассажиры позднее могли всё же улететь другими рейсами группы Lufthansa, которой принадлежит Brussels Airlines.

Телеканал отметил также, что последние дни в компании отмечены "горячими социальными конфликтами". Организовавший забастовку единый профсоюзный фронт назвал условия труда персонала авиакомпании "невыносимыми".