Как следует из трансляции, посадка состоялась в 06:13 примерно в 150 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Ранее корабль отстыковался от модуля "Поиск" на МКС.

Маэдзава — японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано должен был отвечать за освещение полета Маэдзавы.

16 декабря в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил Ракетно-космической корпорации "Энергия" разработать и представить план наращивания производства пилотируемых кораблей "Союз" до четырех в год в целях развития космического туризма.

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в последние годы РКК "Энергия" производила по четыре корабля "Союз МС" в год: два по Федеральной космической программе и два по международным контрактам для доставки зарубежных астронавтов на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у РКК "Энергия" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия".

Россия является первопроходцем космического туризма. В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них — дважды. "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.