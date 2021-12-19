"Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней", — сказано в сообщении штаба.

Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся в течение последних 14 дней на ее территории.

Минтрансу России оперштаб поручил обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России и при пересечении госграницы России, требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее, чем за два дня до прилета в РФ.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.

В настоящее время в РФ официально новым штаммом "омикрон" болеют 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.