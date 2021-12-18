"Нидерланды с завтрашнего дня снова будут в состоянии "локдауна", — цитирует премьера Associated Press.

По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма "омикрон".

"На нас обрушивается пятая волна (пандемии — ИФ), вызванная "омикроном", — сказал Рютте.

Локдаун продлится до 14 января 2022 года. В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, а также музеи, театры и рождественские ярмарки. Кроме того, жителям настоятельно рекомендуется принимать дома не более двух гостей в день. При этом в Рождество и на Новый год можно будет принимать до четырех человек.

В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции. В пятницу в стране выявили 15 тыс. новых случаев заражения.