Как отмечают издания, 30-летняя девушка познакомилась с китайцем в интернете, и он пригласил ее встретиться лично. Во время свидания Анастасия отправила подруге геолокацию и контакты кавалера, а затем перестала выходить на связь.

Позднее ее друзья связались с гражданином Китая, но он заявил, что девушка уехала домой и ему не известно, где она находится. Однако 16 декабря он снова написал друзьям Анастасии и потребовал $10 тыс. за информацию о ее местонахождении.

Друзья девушки обратились в полицию и российское посольство.