По данным министерства, "омикрон" выявили у трех человек, вернувшихся из турпоездки. В ведомстве не уточнили, откуда прибыли путешественники. При этом египетские СМИ утверждают, что эти люди прибыли из ЮАР.

В Минздраве отметили, что у двоих инфицированных этим вариантом коронавируса болезнь протекает бессимптомно, а третий заболевший испытывает легкие симптомы. Все трое помещены на изоляцию в больницу Каира.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.