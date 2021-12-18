"18 декабря от дежурного линейного отдела полиции в Набережных Челнах поступило сообщение о том что в аэропорту Бегишево задерживается рейс 6248 авиакомпании "Россия" сообщением "Бегишево — Шереметьево (Москва)" по технической причине (не запускается левый двигатель)", — сказал собеседник агентства.

На рейс было зарегистрировано 86 пассажиров, в том числе один ребенок.

На место происшествия выезжал Камский транспортный прокурор. Жалобы и заявления от пассажиров не поступали. Они были обеспечены питанием.

Вылет по плану должен был состояться в 6:10 мск 18 декабря, но был задержан.

В настоящее время прибыл резервный борт, идет регистрация на рейс.