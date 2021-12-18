Количество зрителей, допущенных к участию в спортивных мероприятиях, должно быть ограничено на 50%, максимум до 5 тыс. человек. На свадьбы можно будет приглашать не более 100 человек. Люди, привившиеся бустерной вакциной более недели назад, будут ограничены в течение пяти дней в передвижении и должны будут пройти три теста на антигены. Те, у кого нет бустерной прививки, будут ограничены в передвижении в течение 10 дней.

Кабинет министров согласился с тем, что эти меры будут действовать до 30 января, однако эта дата будет находиться в стадии рассмотрения.

Изначально Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (NPHET) рекомендовала прекратить работу общественных заведений с 17:00, начиная с понедельника.

Ранее в этом месяце правительство Ирландии ввело меры, которые, как ожидалось, продлятся до 9 января. Они включали закрытие ночных клубов, ограничение посещаемости концертов и спортивных мероприятий, а также ужесточение ограничений в гостиничном бизнесе.