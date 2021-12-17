"Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляция с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", — говорится в сообщении штаба.

В нем также говорится, что Россия с 19 декабря ограничивает въезд для иностранных граждан, которые проживают в Кении или провели в этой стране более двух недель.

"Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней", — сообщает оперштаб.

Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся в течение последних 14 дней на ее территории.

Минтрансу России оперштаб поручил обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России и при пересечении госграницы России, требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее чем за два дня до прилета в РФ.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время в РФ официально штаммом "омикрон" болеют 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из них не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин с двухразовым тестированием на коронавирус на второй и десятый день прибытия в РФ.