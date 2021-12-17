"Уже подписано будет постановление о создании первых трех особо охраняемых территории муниципального значения. И на следующей год планируется еще порядка 40 таких объектов создать", — сказал Шевелев.

Он уточнил, что статус особо охраняемой территории получат участки в 2-3 сотки. Например, в Сочи растет липа, которой 180 лет. Участок вокруг нее станет такой территорией.

"Второй важный вопрос Года экологии — раздельный сбор мусора, уже начали им заниматься. Третий — это создание питомника, в котором будут растения, которые приживаются в определенном месте", — пояснил Шевелев.

По его словам, также будут закладывать новые аллеи.

"Мы подготовили перечень растений, они поданы на градсовет. И теперь каждый, кто будет строить гостиницы и что угодно, получит перечень растений, которые необходимо сажать", — отметил Шевелев.

Кроме того, в Год экологии планируется убрать все самовольные постройки вдоль рек и заниматься очищением моря, добавил он.