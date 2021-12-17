"Запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий", — говорится в документе, опубликованном на сайте крымского правительства в пятницу.

Согласно указу, разрешены представления для детей в театрах, цирках и на других закрытых площадках при заполнении залов до 70% от количества посадочных мест. При этом организаторы должны исключить конкурсы, хороводы и другие игры со свободным перемещением участников. Запрещены фотозоны и анимационные программы в холлах. Все артисты, работники культурных учреждений и сопровождающие родители должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании либо документ о медотводе с результатами теста на коронавирус.

В школах, детсадах и детских кружках родители не смогут присутствовать на новогодних праздниках, следует из документа.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Некоторых пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения общественных мест.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Крыму в конце ноября: этот показатель опустился с максимальных 880 до 200. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 125 тыс. человек, более 4 тыс. пациентов умерли.