"В настоящий момент у нашей компании решен вопрос с более 80% несостоявшихся из-за пандемии туров. Тем не менее, по части несостоявшихся туров предоставить равнозначный продукт в данный момент не представляется возможным", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Там отметили, что выполнение всех обязательств перед туристами зависит и от открытия ряда популярных зарубежных направлений для российских туристов.

"Некоторые туристы, которые приобрели тур, например, в Японию, не готовы его поменять на пляжный отдых в Турции или Египте. Также не представляется возможным заменить горнолыжные туры в Альпах на аналогичный турпродукт. Есть и такие туристы, кто не выходит на связь и не предоставляют документы для возврата денежных средств", — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что вопросы по всем несостоявшимся заявкам удастся решить в установленные регуляторами сроки.

В свою очередь, туроператор TUI Россия сообщил, что за счет переориентации на внутрироссийские и открытые зарубежные направления сможет выполнить обязательства перед туристами за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры до конца 2021 года.

"Туркомпании удалось почти полностью вернуть средства туристам или предоставить им возможность отдохнуть по открытым зарубежным направлениям и в городах России за счет переориентации турпродукта на внутренний туризм, в том числе путем открытия новых чартерных программ", — цитирует пресс-служба компании заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям TUI Россия Александра Сирченко.

По его словам, доля внутрироссийского туризма в компании ранее составляла порядка 3-5%, а сейчас в структуре всего турпродукта и в общем количестве обслуженных туристов она выросла в 5-7 раз до 23%.

Ранее в пятницу Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года. Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

Из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры, срок его действия истекает 31 декабря. Действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей.