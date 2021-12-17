Рамочное соглашение о взаимодействии с представителями инвестора в Сочи подписал вице-губернатор края Александр Руппель в Сочи в пятницу. В рамках проекта будет построен гостиничный комплекс категории "четыре звезды".

Более детальные параметры проекта, объем инвестиций, сроки строительства в администрации "Интерфаксу" не уточнили, отметив, что соглашение о реализации инвестпроекта будет подписано на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в феврале 2022 года.

В настоящее время на Кубани отели под брендом Hilton открыты в Краснодаре и Новороссийске.

ООО "Специализированный застройщик "МегаСтрой", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", создано в июне 2020 года и находится под управлением сочинской компании "Метрополис", реализующей проекты в сфере недвижимости в городе. Также компания выполняет реконструкцию набережной в центральном районе курорта. Совладельцами являются Анна Невзорова и Гаянэ Каракегян.

Российский инвестиционный форум состоится 17-19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".