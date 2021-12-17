Как сообщил корреспондент "Интерфакса", сертификаты были вручены представителям курортов на торжественной церемонии в пятницу.

По словам заместителя главы Сочи Инны Петуховой, город присоединился к Safe Travels в 2021 году и стал первым российским курортом — участником программы безопасных путешествий.

"Впервые знак вручили не отдельному средств размещения, а целым курортам. Хочу отметить, что присоединение к программе является добровольным и направлено на скорейшее восстановление туристической отрасли, повышение её привлекательности для туристов", — сказала Петухова журналистам.

По её словам, к началу зимнего туристического сезона сертификаты Safe Travels получили 40 сочинских отелей и 8 пляжных территорий. В дальнейшем Сочи планируют расширить действие программы не только на средства размещения, но и на всю отрасль гостеприимства, включая пляжи, туристические объекты, предприятия общественного питания.

Всемирный совет по путешествиям и туризму запустил программу безопасных путешествий Safe Travels в 2020 году. Она стала первой глобальной инициативой в сфере безопасности путешествий на фоне распространения коронавирусной инфекции. Программа представляет собой универсальные международные стандарты — протоколы безопасности для различных типов объектов индустрии гостеприимства: средств размещения, ресторанов, музеев и объектов показов.

В настоящее время к программе Safe Travels уже присоединились 79 стран.