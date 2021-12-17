"Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатный", — сказал Собянин.

Как уточняется в материалах мэрии, проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января.

Он поблагодарил работников московского транспорта за то, что во время пандемии работали "как часы, обеспечивали москвичей надёжным транспортом", и выразил надежду, что будет так всегда.

"Чтобы создать праздничное настроение, прекрасные автобусы, хорошо оформленные, помимо этого ещё и коммунальщики оформляют свою технику — около 600 машин. Оформленный праздничный город, подключили освещение праздничное, и ярмарки, и катки и в дополнение ещё сам московский транспорт он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве ещё интереснее", — отметил мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, в нынешние новогодние праздники будет украшено более 3 тысяч единиц столичного транспорта. Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев "Витязь-Москва". В новогоднюю праздничную "одежду" наряжены 11 вагонов МЦД, 1 460 автобусов, четыре паркона ЦОДД и порядка 2 тыс. автомобилей такси. В метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений "Москва-2020", "Ёж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.

Новогодний транспорт будет ходить до конца января. Ожидается, что новогодними поездами метро, трамваями, электробусами и автобусами за всё время воспользуются более 10 млн жителей Москвы и гостей города.