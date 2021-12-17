"Аэропорт "Магас" получил разрешение для выполнения международных полётов и открытия в нем воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и приставку международный", — сказал представитель аэропорта.

По его словам, статус присвоен благодаря усилиям главы республики Махмуд-Али Калиматова и поддержке федерального центра.

"Это не значит, что уже завтра жители Ингушетии смогут вылететь за границу на отдых или по делам. Впереди предстоят подготовительные работы по установлению и оснащению в аэропорту пункта пропуска", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что аэропорта получит статус международного при условии выполнения трех требований. Одна из главных проблем — должен быть еще один перрон. Есть перрон, рассчитанный на четыре самолета, но должен быть еще один точно такой же. Нужно построить зал международного прилета со всеми атрибутами пограничного и таможенного контроля и еще одна запасная рулёжка.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, первые международных рейсов, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти Ингушетии планируют построить международный терминал.