Срок действия соглашения — до 2030 года.

"Мы очень заинтересованы в расширении присутствия нашего бренда в России и считаем, что данное сотрудничество позволит нам достичь этой цели", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по международным операциям BWH Hotel Group Сюзи Йодер.

Ранее сообщалось, что ГК "ФСК" и BWH Hotel Group летом 2022 года введут в эксплуатацию трехзвездочный отель Best Western Zoom Hotel на территории Петербурга. Всего под брендом BW будет функционировать до 847 номеров. Общий объем инвестиций в проект составляет около 4 млрд рублей.

Best Western Zoom Hotel станет 8-м отелем BWH Hotel Group в России. В настоящее время в Петербурге уже работает один отель бренда.

Best Western — международный гостиничный оператор, в портфель которого входят 18 гостиничных брендов, в том числе Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vib, BW Premier Collection, GLo и BW Signature CollectionSM, SureHotel, SureHotel Plus, SureHotel Signature Collection и другие. Гостиничная сеть насчитывает 4,7 тыс. действующих отелей и курортов в более чем 100 странах.